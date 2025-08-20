Keiber Coa lleva tres victorias en inicio de semana en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Dos días de carreras se han disputado en el hipódromo de Finger Lakes, entre lunes y martes, en el cual el criollo dos veces campeón en este óvalo Keiber Coa lleva tres victorias. Dos en la jornada del lunes y una este martes, para totalizar 36 en el mitin que finalizará el 26 de noviembre.

Keiber Coa recorta ventaja en el liderazgo por el mitin

Keiber Coa comenzó la semana el día lunes con la victoria en séptima de la cartelera por un allowance de $26.500 con el ejemplar Lipan Law, que se llevó esta prueba en crono de 107”3 en 1.664 metros. En la taquilla arrojó un pago de $8.80 a ganador, $4.70 a placé y $3.20 a show. Este ejemplar fue presentado por M. Anthony Ferrano.

Lipan Law es una juvenil de tres años, hija de Tiz The Law en Helotes por Paynter, que consiguió su segunda victoria en diez presentaciones para las conexiones de TLC Thoroughbreds.

En la octava consiguió el back to back, con el ejemplar Cajunette, que venció un reclamo de $17.500, exclusiva para yeguas maduras en distancia de 1.100 metros en pista de arena. Cajunette es una hija de Cajun Breeze que agenció crono de 67”2, y dejó en la taquilla un pago de $14 a ganador. Esta madura de cuatro años consiguió su segunda victoria en 14 presentaciones para la entrenadora Lisa Reed, para los colores Mogauro, Jr., Patrick, Mogauro, James y Barker, Edward R.

Keiber Coa consiguió el triplete ganador en la jornada del martes encima de Military Road, en la séptima carrera por un allowance de $26.500 en distancia de 1.700 metros en pista de arena. Este macho entrenado por Miguel Clement, abonó $2.30 a ganador y dejó un crono de 107”3 para la distancia. Para este hijo de Quality Road, fue la segunda victoria en campaña de diez presentaciones.

Keiber Coa, para la jornada de miércoles, llevará cinco compromisos. En la primera guiará a Street Cop Officer; luego, a partir de la cuarta hasta la séptima, llevará las riendas de No Confession, Mossad, Drive Thue y Saratoga Warrior, respectivamente.