Jessenia Romero puede conseguir su segunda victoria con esta yegua que reaparece después de 259 días

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 24 de agosto del 2025 se va a realizar la reunión número 32 del año en el hipódromo La Rinconada con 12 carreras y la celebración de la Gala Hípica de Caracas con siete pruebas clásicas y el juego del 5y6 nacional.

Jessenia Romero por su segunda victoria

En la cuarta carrera no válida se va a disputar una prueba para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.200 metros donde competirán diez hembras y una de ellas es de la entrenadora Jessenia Romero.

Con el número diez en la gualdrapa es presentada la castaña Coquette Parts por la entrenadora Jessenia Romero y la monta del jockey aprendiz Franklin Puello Jr. para el Stud Vitparts, la cual vuelve a competir luego de una ausencia de 259 días sin correr en una reunión oficial.

La cincoañera es nacida el 18 de de febrero del 2020, producto del semental Lord Trondor en la yegua madre Némesis por Documentary, la cual no ha logrado ganar en dos presentaciones anteriores que ha realizado hasta los momentos.

Su última carrea fue el 2 de diciembre del 2024 en una prueba de 1.200 metros donde finalizó tercera a solo 3 cuerpos de la ganadora La de Boris, en ese momento conducida por el jockey profesional Johan Aranguren.

Su último trabajo oficial lo realizó el pasado 15 de agosto donde dejó parciales de

E/P/32. 45.4 /600) / 63 /79’1 muy cómoda / / R13’4, Informó la división de toma tiempos del INH.