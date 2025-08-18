Gala Hípica de Caracas engalana la reunión 32 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La fiesta del hipismo del segundo meeting del 2025 llega este domingo 24 de agosto con la celebración de la Gala Hípica de Caracas dentro de la reunión número 32 de la temporada con una programación de siete pruebas clásicas de grado y el juego del 5y6 nacional dentro de 12 competencias.

La primera carrera de la tarde clásica del domingo tiene como hora de partida a las 1:00 de la tarde y se reservó para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras en distancia de 1.300 metros con un premio especial de $20.000 a repartir.

El primer clásico que se va a correr será en la quinta no válida donde se dispute la XV Clásico Internacional Sprinters para yeguas G2 en distancia de 1.200 metros para yeguas nacionales e importadas de tres y más años por un premio de $80.000 a repartir y una nómina de siete hembras a competir.

Seguidamente en la sexta no válida será el turno de la XX Copa Invitacional del Caribe G1 para ejemplares nacionales e importados de tres y más años donde van a competir ocho machos y una yegua importada.

En el inicio del 5y6 nacional se correrá la edición LXXXY del Clásico Internacional Sprinters G1 (machos) donde hay una nómina de 13 purasangres a competir por un premio de $100.000 a repartir.

La segunda de las válidas del 5y6 tiene dentro de su programa la edición XX del Clásico Internacional Cruz del Ávila para yeguas nacionales e importadas de tres y más años en distancia de 1.900 metros donde competirán diez hembras a correr y un premio de $100.000.

Seguidamente, la tercera de las válidas y novena competencia dominical llegará el momento que se disputa el IV Clásico Julián Abdalá G3 para por potras nacionales e importadas de dos años en distancia de 1.100 metros y participarán diez dosañeras.

La décima carrera de la jornada del domingo y cuarta valida del 5y6 se disputará el XXXVIII Clásico Gradisco G2 en recorrido de 1,100 metros para potros nacionales e importados de dos años donde han sido inscritos 14 potros a competir por $80.000.

Por último, y para cerrar los clásicos en las pruebas válidas, en la 11 carrera y quinta válida del 5y6 nacional se disputará el VI Clásico Internacional Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela G1 para ejemplares nacionales e importados de tres y más años en distancia de 2.000 metros y tiene hasta diez purasangres a competir.