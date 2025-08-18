Clásico Julían Abdalá para potras llega este domingo a su cuarta edición en La Gala Hípica de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La Gala Hípica de Caracas se correrá este domingo, y una de las pruebas clásicas será la cuarta edición del Clásico Julián Abdalá G3 para potras de dos años en distancia de 1.100 metros y comenzará la segunda parte de la campaña para las dosañeras que comienzan sus carreras como purasangres.

Ramón García y Roberto Capriles los más ganadores

Aunque la principio la prueba fue una copa que se comenzó a correr en los años 80 y contó con la presencia y triunfos del recordado Juan Vicente Tovar, no fue hasta la temporada del 2022 que se convirtió en clásico de grado.

La prueba es la más nueva de las siete selectivas que se disputan en la Gala Hípica de Caracas y ha tenido en sus primeras tres versiones a tres grandes campeonas en su momento como potras. La primera de ellas es Fast Sensations en el 2022 con el entrenamiento de Ramón García Mosquera y la monta de Cipriano Gil con récord de la pista en 65'1 para 1.100 metros.

Luego en el 2023 le llegaría el turno en su momento a la dosañera Another Legacy, la cual venía con la estampa de ser el yearling más costoso de la temporada anterior y ganó bajo el entrenamiento de Rubén Lanz y la conducción de Robert Capriles con un tiempo de 67 segundos exactos. para el Stud La Milagrosa.

Por último, la ganadora de la edición del 2024 como potra fue la dosañera Winter Wonderland bajo el entrenamiento de Ramón García Mosquera y montada por Robert Capriles, quienes juntos se han convertido en los más ganadores de la prueba como clásico de grado.