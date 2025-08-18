Conoce la historia de cómo nace la Gala Hípica de Caracas en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La tarde este domingo 24 de agosto del 2025 se va a realizar en el hipódromo La Rinconada la edición número 20 de la Gala Hípica de Caracas en el marco de la reunión 32 del año y la fecha 18 del segundo meeting de carreras en el óvalo de Coche.

Así nació la Gala Hípica de Caracas.

Este domingo La Gala Hípica de Caracas llega a su edición 20 con una programación que incluye siete pruebas selectivas de grado donde los mejores ejemplares de la primera y segunda temporada hípica participarán por los mejores premios del año.

En comunicación con el equipo de hipismo de Meridiano.net, se pudo conocer que la historia de su nacimiento es gracias a la unión de diferentes entes hípicos que hacían y hacen vida en el país como una propuesta alterna de la Serie Hípica del Caribe y que sirva de preparatoria.

Las directivas en sus momentos de Unicria, Asoprorin, FedeHaras, el Jockey Club de Venezuela en unión y apoyo con el Instituto Nacional de Hipódromos decidió crear la Gala Hípica con tres clásicos de grado en la temporada del 2025.

El primero de ellos sería el Clásico Invitacional de Caribe en recorrido de 1.600 metros para potros de tres años, junto a esta prueba, decidieron colocar su versión para las yeguas con el Clásico Internacional Cruz del Ávila G1 en distancia de 1.900 metros, y por último, decidieron anotar en esta jornada el Clásico Asoprorin, que luego se llamaría Clásico Propietarios Hípicos de Venezuela.

Luego, con el paso de los años, tomaron la decisión de incluir dos pruebas para los ejemplares Sprinter, primero la de machos y más recientemente, la prueba para las potros Sprinters, y más recientemente, sumaron los clásicos Julián Abdalá y Gradisco para iniciar la temporada de los potros de dos años.