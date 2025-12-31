Saime habilitó función para la nacionalización de extranjeros

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció la habilitación de una nueva funcionalidad en su plataforma tecnológica, que permite a los ciudadanos extranjeros nacionalizados gestionar y descargar de manera digital su constancia de datos de nacionalización

Cómo es el nuevo proceso del Saime

Con esta medida, el Saime tiene como objetivo principal simplificar los trámites legales, permitiendo que los usuarios obtengan su documentación sin necesidad de trasladarse a las sedes físicas del organismo. El ente destacó que el trámite es de carácter estrictamente personal. Los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial del Saime con su número de cédula venezolana. Ubicar la sección de "Extranjería". Completar el formulario digital indicando la vía por la cual se obtuvo la nacionalidad. Efectuar el pago correspondiente a través de las plataformas bancarias vinculadas al sistema.

Una vez que el organismo valide la información suministrada, la planilla digitalizada estará disponible para su descarga inmediata en el perfil del usuario.

Esta actualización se suma al ecosistema de servicios digitales que el Saime ha desplegado durante el año, entre los que destacan el registro de movimientos migratorios y las constancias de ingreso y permanencia en el territorio nacional.

