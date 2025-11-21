Saime explica qué deben hacer los venezolanos fuera del país con documentos vencidos y menores

Suscríbete a nuestros canales

El Saime compartió nuevas orientaciones dirigidas a los venezolanos que están en el exterior y necesitan resolver trámites migratorios o de identificación, y es que, en su comunicado, la institución detalló qué alternativas tienen quienes poseen pasaportes vencidos, documentos retrasados o hijos sin identificación vigente.

Una de las aclaratorias más consultadas tiene que ver con los pasaportes gestionados fuera del país. El Saime señaló que estos documentos pueden ser retirados en la sede central de Caracas mediante un familiar directo, para hacerlo, el ciudadano debe otorgar un poder apostillado desde el país donde reside, lo que permitirá que el familiar reciba el pasaporte en su nombre sin contratiempos.

Requisitos principales:

Poder notariado y apostillado.

Ser familiar directo del titular.

Presentar copia de los documentos del solicitante.

Viajes con menores sin pasaporte venezolano vigente

Otra situación frecuente ocurre cuando un padre o representante viajó al exterior con su hijo y el menor no cuenta con pasaporte válido. En estos casos, el organismo indicó que la solución más rápida es solicitar un salvoconducto ante el consulado correspondiente o en el país más cercano, este documento temporal permite regresar a Venezuela sin afectar el estatus migratorio de los menores.

Qué hacer si la embajada está cerrada

El Saime también atendió dudas de ciudadanos que gestionaron su pasaporte en países donde la embajada venezolana dejó de operar, para ellos, la institución reiteró que el documento igualmente puede ser retirado en Caracas mediante un familiar directo con poder apostillado. Además, recordó que la Oficina de Atención al Ciudadano es la encargada de entregar estos documentos en casos diplomáticos especiales.

Por ende, el Saime insistió en que los venezolanos fuera del país deben mantenerse informados sobre cuáles consulados están operativos y qué trámites pueden realizarse por vía remota o mediante autorizaciones.