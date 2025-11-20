Servicios

Estados Unidos: Trump reactiva su política más dura y complica la residencia a estos inmigrantes

El debate migratorio se intensifica con esta nueva propuesta que vuelve a endurecer el camino hacia la residencia en Estados Unidos.

Por

Jessica Molero Gómez
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 07:12 pm
Estados Unidos: Trump reactiva su política más dura y complica la residencia a estos inmigrantes
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

El Gobierno de Donald Trump volvió a impulsar su estricta política migratoria al reactivar la regla de “carga pública”, una medida que permitiría a los funcionarios de inmigración negar la residencia permanente a quienes consideren que podrían depender de ayudas estatales. Esta propuesta revive una norma altamente criticada durante su primera administración y marca un retroceso frente a los ajustes hechos por el gobierno de Joe Biden.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) presentó un borrador que propone eliminar la regla de 2022, que había reducido los criterios que perjudicaban a los solicitantes de green card. Con el cambio, el Departamento de Seguridad Nacional retomaría la evaluación más estricta del pasado, analizando con mayor peso el historial económico, los ingresos del solicitante y el uso de beneficios públicos.

Programas sociales en EEUU que vuelven a penalizar

Durante su mandato anterior, Trump ya había ampliado la normativa para incluir diferentes ayudas sociales como elementos negativos en las solicitudes migratorias. Entre los programas que podrían afectar a los inmigrantes están:

Medicaid

Asistencia de vivienda

CHIP (seguro médico para niños)

Otros beneficios destinados a familias de bajos recursos

Este enfoque provocó que miles de inmigrantes dejaran de solicitar asistencia esencial por temor a poner en riesgo su residencia.

Diversos analistas advierten que la nueva propuesta afectaría principalmente a solicitantes de bajos ingresos, familias con niños nacidos en Estados Unidos y trabajadores que dependen de ayudas complementarias. Esta situación podría generar más temor, desinformación y retrasos en las comunidades migrantes que esperan la aprobación de su estatus.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada LVBP
Jueves 20 de Noviembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios