PoliChacao inicia convocatoria para nuevos aspirantes, así es la guía para postularte

La Policía Municipal de Chacao anunció la apertura de un proceso de selección dirigido a exfuncionarios policiales con experiencia previa, y es que, la iniciativa busca reforzar el equipo de seguridad del municipio, incorporando personal capacitado que pueda contribuir al mantenimiento del orden público y la protección de los ciudadanos.

El anuncio fue difundido a través de las redes oficiales de PoliChacao, destacando la oportunidad de integrarse a un cuerpo de seguridad consolidado.

Proceso de postulación personalizado

El procedimiento de selección se llevará a cabo de manera directa y con atención individual a cada aspirante. La intención es garantizar que los candidatos cumplan con los estándares de la institución y posean la vocación de servicio necesaria para atender a la comunidad, este enfoque permite evaluar con precisión la idoneidad de cada postulante.

Requisitos fundamentales

Para participar en la convocatoria, los aspirantes deben cumplir estrictamente con dos condiciones esenciales:

No haber sido destituido de ningún organismo de seguridad del Estado.

No tener antecedentes penales.

Estos criterios son indispensables para validar la postulación y asegurar la confiabilidad de los nuevos miembros del cuerpo policial.

Canal de información y contacto

PoliChacao habilitó un número de contacto directo, 0424-1555705, para atender dudas y orientar a los interesados sobre el proceso de inscripción. La atención se realiza de lunes a viernes, de 8:30 am a 4:30 pm, ofreciendo un soporte personalizado que permite aclarar cualquier requisito o procedimiento antes de formalizar la postulación.

Los postulantes seleccionados podrán acceder a condiciones laborales competitivas, programas de formación y equipamiento especializado. Además, contarán con beneficios adicionales que complementan el ingreso, consolidando una carrera profesional dentro del cuerpo policial y promoviendo un entorno de trabajo estable y seguro.