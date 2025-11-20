Sudeban: Anuncian lunes bancario por la celebración de la Virgen de Chiquinquirá

Suscríbete a nuestros canales

Sudeban confirmó que el sector financiero del país detendrá su atención presencial debido al feriado asociado a la celebración de la Virgen de Chiquinquirá. Esta jornada, incluida en el cronograma oficial de 2025, implicará que las agencias y taquillas no abrirán al público, lo que obliga a los usuarios a reorganizar sus operaciones bancarias.

Durante el día feriado, es decir, el próximo lunes 24 de noviembre, los bancos no ofrecerán servicios en sus oficinas tradicionales, por lo que no se podrán realizar gestiones como depósitos, retiros o trámites administrativos. Sin embargo, las plataformas digitales seguirán siendo una alternativa activa para operaciones básicas, lo que permitirá a los usuarios mantener parte de su actividad financiera.

No obstante, durante el feriado, Sudeban resaltó la importancia de recurrir a los canales electrónicos. Entre los servicios que se mantienen activos se incluyen:

Transferencias entre cuentas propias o de terceros.

Pagos de servicios y recargas.

Consulta de movimientos y saldos.

La medida responde a la relevancia cultural y religiosa de la Virgen de Chiquinquirá, especialmente en la región zuliana. Sudeban explicó que estos feriados buscan respetar las festividades que forman parte del patrimonio nacional y facilitar la participación de los ciudadanos en las actividades tradicionales programadas para esa fecha.