Erick Leal iniciará una nueva aventura en el beisbol asiático

Luego de varios días de negociaciones, Erick Leal finalmente se decidió y vivirá su primera experiencia en el beisbol de Asia. Y es que para este verano del 2026 se mudará a Taiwán, donde espera hacer historia con los Guardianes de Fubon.

Una nueva aventura para Erick Leal

A lo largo de toda su carrera profesional, el lanzador venezolano siempre se caracterizó por jugar pelota en el continente, desde la LVBP, pasando por el beisbol mexicano, hasta Ligas Menores. Ahora, Asia se posiciona como su nuevo destino tras una intensa puja de varios equipos de la región por hacerse con sus servicios.

De hecho, hay que recordar que el conjunto de Fubon ha tenido éxito al momento de contratar peloteros venezolanos, ya que en su momento tuvieron en sus filas a Enderson Franco, uno de sus mejores relevistas entre 2022 y 2025; así como Nivaldo Rodríguez, cuyo 2024 fue bastante positivo.

En el comunicado de prensa, la organización describió a Erick Leal como un lanzador cuya "excepcional capacidad para ponchar satisfacen las necesidades generales del equipo de un lanzador abridor extranjero". Además, también esperan que genere una sólida competencia entre el cuerpo de abridores para el inicio de temporada.

De esta manera, la firma del venezolano ha comenzado a ilusionar mucho en la liga de Taiwán, más allá de que su temporada 2025-2026 con Leones del Caracas no fue muy buena.

Números de Erick Leal en la temporada 2025-2026 de la LVBP