Omar Vizquel clasifica con los Gigantes de Rivas a la gran final en Nicaragua

La temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional Nacional de Nicaragua ya tiene a su primer protagonista en la gran final. Gigantes de Rivas selló su clasificación luego de imponerse con autoridad 15-7 al Tren del Norte, en un encuentro que evidenció la superioridad del conjunto sureño durante la fase decisiva del campeonato.

El resultado fue clave para confirmar el buen momento del equipo, que cerró el Round Robin con récord de 7 victorias y 3 derrotas. Esta marca le permitió tomar ventaja sobre el resto de los contendientes y asegurar anticipadamente su presencia en la serie por el título, a la espera de conocer a su próximo rival.

Omar Vizquel – Gigantes de Rivas

El trabajo de planificación ha sido un factor determinante en la campaña de Gigantes de Rivas, especialmente bajo el mando de Omar Vizquel. El estratega ha logrado imprimir disciplina, lectura táctica y confianza en un grupo que ha respondido de manera consistente tanto en ofensiva como en defensa. Su manejo del roster ha sido clave para mantener el rendimiento en los momentos de mayor presión en los que más se necesitaba.

En el duelo ante el Tren del Norte, la ofensiva rivasense fue protagonista desde las primeras entradas, generando carreras de forma constante y aprovechando los errores del pitcheo rival. La ventaja temprana permitió administrar el partido con calma, mientras el cuerpo de lanzadores cumplió su labor para evitar cualquier intento de remontada de sus rivales.

Con el boleto a la serie final asegurado, Gigantes de Rivas entra ahora en una etapa de preparación estratégica. El enfoque estará puesto en ajustar detalles, mantener el ritmo competitivo y llegar en las mejores condiciones al enfrentamiento decisivo que definirá al campeón de una campaña inolvidable.

Finalmente, la afición celebra este logro como resultado de un proyecto sólido y bien estructurado. Gigantes de Rivas no solo alcanzó la final, sino que lo hizo dejando una clara señal de que, bajo la dirección de Omar Vizquel, harán todo para quedarse con el título.