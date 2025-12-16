MLB: Así van Bob Abreu, Omar Vizquel y compañía en las votaciones al Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

Prosiguen las votaciones para el Salón de la Fama de la MLB, proceso que durante esta época del año concierne a la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA por sus siglas en inglés), como primer filtro de elección, recordemos que existen los denominados comités, como el de Veteranos, de la Era Moderna o Contemporánea.

Respecto a la recopilación de sufragios del ciclo 2025/2026, para este 16 de diciembre ya son 24 las boletas que se han hecho públicas, un 5.8% del total de sufragantes.

Bob Abreu - Omar Vizquel - Félix Hernández - Francisco Rodríguez

En este sentido, solo dos aspirantes pasan por encima del 75% establecido como mínimo para ser entronizado en el sacrosanto recinto de Cooperstown, ellos son los exjardineros Carlos Beltrán y Andruw Jones con 80% y 76% respectivamente.

Asimismo, en cuanto a los nativos de Venezuela que aparecen en las 428 boletas, Félix Hernández es quien hasta ahora ha recibido mayor número de apoyos, 12 para 48%, seguido por Bob Abreu con 11 que representan el 44%.

MLB - Salón de la Fama - Cooperstown - Hall Off Fame

Prosiguen Omar Vizquel con 6 votos para el 24%, mientras Francisco Rodríguez lleva 3 para el 12%. Vale traer a colación que la normativa indican que un candidato requiere al menos 5% de apoyo para que su aspiración mantenga vigencia, siendo 10 años el máximo de veces que se puede aparecer en las boletas.

En el caso del “Rey” Hernández, esta es su segunda postulación; para el “Comedulce” Abreu se trata de la séptima, “Manos de Seda” Vizquel transita su noveno año y el “Kid” Rodríguez se encuentra en la cuarta.