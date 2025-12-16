Internautas se sorprenden por distancia entre Gilberto Correa y sus hijos

Suscríbete a nuestros canales

El animador venezolano Gilberto Correa posteó el lunes 15 de diciembre una fotografía muy sonriente con un grupo de personas, a quienes les dedicó un hermoso mensaje por el apoyo que le brindan. El exconductor de “Súper Sábado Sensacional”, aseveró que las personas lo han ayudado con su salud.

“La vida me ha dado el mejor de los regalos: La Familia que me regaló la Vida. Son mi ancla, mi motor y la razón de cada sonrisa, incluso detrás de cámaras. A ellos, que me sostienen en cada paso, gracias eternas. Agradecimiento a mis ángeles de la bata blanca, mi personal médico”, escribió.

Internautas reaccionan

Tras la publicación seguidores del criollo quien por años animó la final de Miss Venezuela, con un don de palabra único, escribieron preguntándole dónde estaban sus dos hijos, Karina Correa y Carlos Enrique Correa Lares, este último fruto de su amor con la locutora y exreina de belleza Raquel Lares.

“¿Y tus verdaderos hijos dónde están?”, “Quién iba a pensar que Gilberto correa un extraordinario animador pasaría sus últimos días con amor de personas ajenas a él”,

“Siembra y recoges, tan simple como eso. El que entendió, entendió”, “Y su hijo, por qué tener a gente que no es su sangre, si tiene dos hijos”, son algunas de las opiniones.

¿Padre e hijo distanciados?

Hace tiempo en una entrevista con Viviana Gibelli, Gilberto y su hijo Carlos Enrique, hablaron de los momentos difíciles que atravesaron en el pasado.

El joven destacó que al ser su progenitor una figura tan importante en el país, estuvo ausente de momentos de su crecimiento, implicando una distancia emocional muy grande que lo marcaron.

Aunque no hicieron público alguna distancia o resentimiento por parte de Enrique, lo cierto es que no se les ve muy cerca de su padre.