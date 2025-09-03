Gilberto Correa vive mágico reencuentro con Hilda Oraa ¡leyendas de la TV!

Suscríbete a nuestros canales

Hace días dos grandes personajes y leyendas de la televisión venezolana se reencontraron, se trata de Gilberto Correa y Hilda Oraa, conocida como “La dama de las noticias”. A través de redes sociales ambos compartieron una fotografía desbordando cariño, química y conexión.

Gran momento

Hilda toda una leyenda en el periodismo nacional, posteó una foto muy sonriente con el antiguo conductor del imbatible "Súper sábado Sensacional".

Ambos se aprecian muy sonrientes, abrazados y muy elegantes como en esos tiempos que regalaron a Venezuela profesionalismo a través de la pantalla.

Lo más bonito fue el mensaje que Hilda escribió para su compañero y amigo, quien en los últimos ha preocupado a sus seguidores por su estado de salud, en especial por su enfermedad del Parkinson que le fue detectada en el año 2017 y por aparecer públicamente en silla de ruedas.

"Un reencuentro maravilloso con mi gran amigo Gilberto Correa", escribió la comunicadora, locutora y publicista, recordada por ser ancla del segmento de Venevisión como “Lo que pasa en el Mundo”.

Mensaje de amor

La publicación se llenó de hermosos comentarios de internautas al ver a dos grandes reunidos en una fotografía.

“Dos glorias de la televisión venezolana”, “Excelentes profesionales de la TV de una Venezuela bonita”, “Que buenos verlos juntos, buen reencuentro, dos grandes estrellas de la época de Oro”, son algunas de las opiniones.