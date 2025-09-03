Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada de este martes en la MLB (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Las Grandes Ligas deleitó a todos sus espectadores con un gran show que se llevó a cabo en este martes, 2 de septiembre y como ya es tradición, hay que divisar cómo marcha la tabla de posiciones en ambos circuitos.

En esta oportunidad, no se debe resaltar un aspecto positivo lamentablemente, sino lo contrario, motivado a que los Rockies de Colorado son la primera con 100 derrotas en el presente año.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (80-59)

Yankees de Nueva York (77-61)

Medias Rojas de Boston (78-62)

Rays de Tampa Bay (69-69)

Orioles de Baltimore (63-76)

División Central

Tigres de Detroit (80-60)

Reales de Kansas City (70-68)

Guardianes de Cleveland (68-69)

Mellizos de Minnesota (62-76)

Medias Blancas de Chicago (51-88)

División Oeste

Astros de Houston (76-63)

Marineros de Seattle (73-66)

Rangers de Texas (72-68)

Angelinos de Los Ángeles (65-73)

Atléticos de Oakland (64-76).

Comodín en la Liga Americana:

Yankees de Nueva (+4.5) Medias Rojas de Boston (+4.5) Marineros de Seattle - Rangers de Texas (1). Reales de Kansas City (3).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (80-59)

Mets de Nueva York (75-64)

Marlins de Miami (65-74)

Bravos de Atlanta (62-77)

Nacionales de Washington (55-83)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (85-55)

Cachorros de Chicago (80-59)

Rojos de Cincinnati (70-69)

Cardenales de San Luis (69-71)

Piratas de Pittsburgh (62-77)

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (78-60)

Padres de San Diego (76-63)

Gigantes de San Francisco (70-69)

Cascabeles de Arizona (69-71)

Rockies de Colorado (39-100).

Comodín en la Liga Nacional: