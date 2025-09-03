Estos son los juegos para este miércoles en la MLB (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Ya está llegando el "ombligo" y todo está listo, para una nueva jornada del mejor beisbol del mundo, la cual te mostraremos a continuación, para que estés atentos al rival de tu equipo favorito y en qué horario se enfrentarán.

Esto motivado a que esta fecha comenzará curiosamente a partir de la 1:05pm. Una de las novedades, es que el fenómeno Shohei Ohtani se subirá al morrito y así también lo hará el criollo Germán Márquez en la última hora.

Juegos para hoy en la MLB:

- Marlins de Miami vs Nacionales de Washington 1:05pm

- Mets de Nueva York vs Tigres de Detroit 1:10pm

- Rangers de Texas vs Cascabeles de Arizona 3:40pm

- Orioles de Baltimore vs Padres de San Diego 4:10pm

- Dodgers de Los Angeles vs Piratas de Pittsburgh 6:40pm

- Azulejos de Toronto vs Rojos de Cincinnati 6:40pm

- Guardianes de Cleveland vs Medias Rojas de Boston 6:45pm

- Marineros de Seattle vs Rays de Tampa Bay 7:35pm

- Angelinos de Anaheim vs Reales de Kansas City 7:40pm

- Bravos de Atlanta vs Cachorros de Chicago 7:40pm

- Medias Blancas de Chicago vs Mellizos de Minnesota 7:40pm

- Phillies de Philadelphia vs Cerveceros de Milwaukee 7:40pm

- Atléticos de Oakland vs Cardenales de San Luis 7:45pm

- Yankees de Nueva York vs Astros de Houston 8:10pm

- Gigantes de San Francisco (Robbie Ray) vs Rockies de Colorado (Germán Márquez) 8:40pm.