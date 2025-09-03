Juan Soto aumenta su seguidilla de poder y se acerca a su primera campaña con este increíble registro (+video)

Suscríbete a nuestros canales

El cierre de temporada que está teniendo Juan Soto es de "película" y en esta jornada volvió a irse, para la calle, acercándose a la que puede ser su primera temporada con 40-30.

Ya se ha vuelto cotidiano decir que el dominicano se vuela la barda y de hecho, acaba de batear su quinto cuadrangular en sus más recientes cinco desafíos, obligando a que todo aquel que lo criticó en la primera mitad se retracte del más mínimo comentario negativo.

Juan Soto vuelve a castigar a los Tigres de Detroit:

En la jornada de este martes, la novena de los Mets de Nueva York está vapuleando al pitcheo de los Tigres de Detroit por segundo día en fila y los vencen parcialmente 12-2, con un impresionate rally de seis anotaciones en la parte alta del séptimo propulsado por el jardinero Soto.

Juan vino a batear ante el derecho Chris Paddack sin hombres en base y en cuenta de 1-1 pescó un envío de 84 millas por hora, para conectar un inmenso estacazo superó los 400 pies (409).

Seguidamente, Pete Alonso siguió el ejemplo de su compañero, para concretar el "back to back" que abrió el compromiso (8-2).

Juan Soto va por su primera 40-30:

Los 37 bambinazos que suma Soto en este 2025 llaman bastante la atención, no obstante, lo verdaderamente sorprendente es que igualmente acumula 27 bases robadas, cuando anteriormente había estafado apenas 12 en su mejor zafra en ese renglón (2019 y 2023).

Esto quiere decir que el slugger dominicano está a tan solo tres estacazos de cuatro esquinas y tres almohadillas conquistadas de forma ilegal, de lograr su primera temporada con 40 o más jonrones y 30 o más bases robadas en la MLB. Este es otro dato que justifica cada millón que le pagaron los "Metropolitanos" a su jardinero estrella.