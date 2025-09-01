Relevista boricua Edwin Díaz alcanza los 250 rescates en su carrera (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El relevista puertorriqueño de los Mets de Nueva York, Edwin Díaz, alcanzó este lunes un importante hito en su carrera al conseguir su salvado 250 de su carrera. Su salvado número 25 (en 27 oportunidades) en la temporada 2025.

Díaz enfrentó a cuatro bateadores y los retiró a todos, dos de ellos por la vía del ponche. Hizo 11 lanzamientos.

Números de por vida

El relevista tiene foja de seis victorias y dos derrotas con 1.87 de efectividad en 51 compromisos. En 53 episodios lanzados, ha permitido 31 imparables, 11 carreras limpias, cuatro jonrones, ha otorgado 18 boletos y ha ponchado 81 rivales.

En sus nueve campañas, Edwin Díaz tiene récord de 28 victorias, 35 derrotas y 250 salvados con 2.88 de efectividad. Se encuentra a solo dos salvamentos de igualar a Dave Righetti en el puesto 38 de todos los tiempos de Grandes Ligas.

Asimismo, el naguabeño es el segundo boricua con más rescates de por vida en las Grandes Ligas. El líder es Roberto Hernández con 326 en 17 campañas. El puertorriqueño está completando su novena temporada en las Mayores.