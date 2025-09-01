MLB: Juan Soto conecta enorme grand slam ante los Tigres de Detroit

Suscríbete a nuestros canales

Este 1 de septiembre comenzó el último mes de temporada regular en las Grandes Ligas y el dominicano Juan Soto quiere cerrar este 2025 por todo lo alto. El jardinero de los Mets de Nueva York conectó un enorme Grand Slam ante los Tigres de Detroit en el compromiso que se está efectuando en el Comerica Park.

El pelotero de 26 años goza de una combinación de poder y disciplina que pocos peloteros han podido sostener en la Major League Baseball. Su concentración y estrategia en la caja de bateo es una de las cualidades que lo distinguen y lo hacen alcanzar el éxito en este máximo nivel.

Todas estas cualidades las evidenció en su tercer turno del juego. Con las bases llenas y dos outs en la cuarta entrada, el dominicano no desaprovechó un lanzamiento rompiente del abridor, Charlie Morton, y así mandar la pelota a las gradas entre los jardines derecho y central.

Juan Soto – Mets de Nueva York

Sus 36 cuadrangulares son una cifra que refleja no solo fuerza, sino también disciplina para seleccionar los lanzamientos adecuados y hacer daño cuando más se necesita. Además, es otra oportunidad para disminuir las críticas que existen en su contra por la baja producción que mantuvo durante los primeros meses de la campaña.

Por si fuera poco, está a solo cinco jonrones de igualar su marca personal (41), que fabricó en 2024 con el uniforme de los Yankees de Nueva York. Al mismo tiempo, necesita solo cuatro bases robadas para llegar a las 30 y ser un nuevo miembro del club 30/30 dentro de Las Mayores.

Pero más allá de las estadísticas, no cabe duda de que Juan Soto le resta un mes de temporada regular para terminar de construir uno de sus mejores años a nivel ofensivo y dejar nuevamente en claro que es uno de los mejores peloteros de este deporte en los últimos años.