MLB: Aroldis Chapman sigue haciendo historia en esta temporada con Boston

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston fueron una de las mejores organizaciones en el mes de agosto en esta temporada regular 2025. Una de las principales razones de este reciente éxito se debe a la presencia del lanzador cubano Aroldis Chapman, que se mantiene en uno de los mejores años de su carrera.

Apenas un día después de anunciarse la extensión de su contrato el sábado 30 de agosto con los Medias Rojas de Boston, el lanzador cubano volvió a brillar en el montículo y demostró por qué sigue siendo una de las piezas más dominantes como cerrador en las Grandes Ligas.

El pelotero de 37 años alcanzó su salvamento número 27 de la temporada, alcanzado en la jornada más reciente; el “Misil Cubano” también sumó el rescate 362 de su carrera en MLB, consolidando aún más su lugar entre los relevistas más confiables de la última década y sigue posicionando su nombre en esta histórica lista.

Aroldis Chapman – Boston Red Sox

En lo que fue todo el mes de agosto, lanzó once entradas sin permitir hits ni carreras, una muestra de control y poder que lo ha distinguido a lo largo de su trayectoria. Además, más allá de los números, su aporte ha sido fundamental para que los Medias Rojas mantengan estabilidad en la parte final de los encuentros y, al mismo tiempo, sigan en la pelea por estar en la postemporada.

Asimismo, alcanzó 15 apariciones consecutivas sin permitir imparable, lo que evidencia una nueva marca para la Major League Baseball. Su capacidad para mantener el dominio frente a distintos lineups refleja no solo su velocidad característica, sino también la evolución de su repertorio y madurez en la lomita.

Sin duda alguna, Aroldis Chapman está demostrando que la edad no es un problema y esto le ha permitido no solo brillar en el mejor béisbol del mundo, sino que es un ejemplo de superación para todos aquellos talentos que deseen tener éxito al más alto nivel por muchos años.