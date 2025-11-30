Further Ado tiene su boleto: El ganador del Kentucky Jockey Club (G2) asegura 10 puntos cruciales para el Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

Una de las tres carreras preparatorias para el Derby de Kentucky se llevó a cabo este sábado 29 de noviembre en Churchill Downs, la cual se disputó la edición número 99 de la histórica Kentucky Jockey Club Stakes (G2) para ejemplares de dos años en distancia de 1 1/16 millas (1.700 metros) pista de arena más un premio a repartir de 400 mil dólares. El ganador de este Graded Stakes sumará 10 puntos de clasificación para la carrera de las rosas que será la edición 152 en el año 2026.

Further Ado: Triunfo Irad Ortíz Jr. Camino al Kentucky Derby

De siete participantes que integraron la nómina, el ganador fue para el alazán dosañero Further Ado (número 6), conducido por la “Máquina” Irad Ortíz Jr y presentado por Brad Cox para los colores del Spendthrift Farm LLC.

Al momento de darse la partida, el pupilo de Cox salió rápidamente a cazar a los punteros Cherokee Nation (número 2), Soldier N Diplomat (número 4) y Dr. Kapur (número 3) que fueron los que marcaron el parcial de 23’’35 para 400 metros y así se mantuvieron durante parte del recorrido.

Sin embargo, en la recta de enfrente en 46’’76 para los 800 metros, Further Ado cada vez se acercaba más a los punteros por fuera hasta que, al giro de la última curva y en recta final se lanzó un buen duelo con Soldier N Diplomat para luego pasarlo y liderar la carrera hasta cruzar el espejo con total ganancia.

El resto de los parciales quedaron en: 1:10’’64 para 1.200 metros, la milla en 1:36’’55 para finalizar en 1:43’’33 los 1.700 metros del recorrido.

Further Ado es un hijo de Gun Runner en Sky Dreamer por Sky Mesa, consiguió su segunda victoria en cuatro presentaciones y abonó un dividendo de $3,42 a ganador, $2,26 el placé y $2,10 el show.

Hay que recordar que este pupilo de Cox venía de ganar por 20 cuerpos de ventaja en un Maiden Special Weight disputado el pasado 10 de octubre en el hipódromo de Keeneland.

Puntuación de Clasificación: Kentucky Derby 2026

Con este triunfo el dosañero Further Ado suma los 10 puntos de clasificación para el Kentucky Derby, seguido de Universe con 5 puntos, Soldier N Diplomat con 3 puntos, Very Connected con 2 puntos y cierra con Cherokee Nation con 1 punto.