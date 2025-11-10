IRS confirma cambios en las declaraciones de impuestos para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó pagos de impositivos que entrarán en vigencia para el año fiscal 2026. Esta actualización es resultado de la reforma fiscal de la Ley Única y Amplia (OBBB), la cual busca la simplificación del sistema tributario estadounidense.

Además, este cambio generará modificaciones significativas en la forma en que millones de contribuyentes calcularán sus impuestos federales. El ajuste de las tablas del IRS para el próximo año reflejan los efectos acumulados de la inflación y una nueva estructura de deducciones que tendrá un impacto variado en distintos grupos de contribuyentes, incluyendo trabajadores asalariados, autónomos y familias.

Cuáles fueron las modificaciones que hizo el IRS

La Ley OBBB que fue aprobada en el verano pasado, detalla que algunos contribuyentes experimentaráns un alivio en su carga y otros enfrentarán mayores retenciones. Entre las principales modificaciones destacan:

Nuevos límites de ingresos para cada tramo fiscal, con un ajuste proyectado del 3,2% en línea con la inflación anual promedio.

Revisión de créditos familiares y la deducción estándar.

Cambios en el tratamiento de propinas, horas extras y beneficios laborales , que ahora se incluirán más fácilmente como ingreso gravable.

Nuevas reglas sobre gastos de transporte, cuidado infantil y beneficios del automóvil.

Algunas exenciones fiscales programadas para expirar en 2028 se mantienen, mientras que otras se vuelven permanentes.

Esta es la nueva estructura para 2026

Aunque las cifras finales se publicarán en los próximos meses, las proyecciones iniciales de los tramos impositivos (para declaraciones individuales) con un ajuste del 3,2% son las siguientes:

10% - $11,500

$11,500 12% - De $11,501 a $45,000

- De $11,501 a $45,000 22% - De $45,001 a $98,000

- De $45,001 a $98,000 24% - De $98,001 a $180,000

- De $98,001 a $180,000 32% - De $180,001 a $245,000

- De $180,001 a $245,000 35% - De $245,001 a $570,000

- De $245,001 a $570,000 37% - Más de $570,000

El mayor ajuste se concentra en los tramos de ingresos medios, lo que podría traducirse en una ligera reducción de la carga fiscal para la mayoría de los trabajadores de clase media, siempre que sus ingresos no superen la marca de los $100,000 dólares anuales.

La Ley OBBB tendrá consecuencias directas sobre los principales mecanismos de ahorro y crédito fiscal: