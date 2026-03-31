Céline Dion regresa a los escenarios: Fechas y lugar para su Residencia 2026

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¡Es oficial! La cantante y compositora canadiense Céline Dion, regresa a los escenarios para llenar a su público de emoción con los éxitos más grandes de su carrera. La noticia fue confirmada el lunes 30 de marzo.

Show de Céline

La estrella regresará con una residencia en París, Francia, con 10 conciertos en el Arena de La Défense.

El show comenzará el 12 de septiembre y finalizará el 14 de octubre.

La intérprete de "It's all coming back to me now”, aparece muy sonriente en el video de confirmación, demostrando su emoción por el público que la ha seguido y orado por su recuperación, tras el diagnóstico de síndrome de la persona rígida.

Será el próximo 7 de abril que las entradas estén a la venta a través de CelineDion.com.

“CELINE DION PARÍS 2026. 10 espectáculos inolvidables a partir de septiembre. La venta comienza el 7 de abril, regístrate en CelineDion.com”, escribieron en la confirmación en Instagram.

Palabras de agradecimiento

La ganadora del Grammy extendió palabras de cariño al público por los años en espera para verla de nuevo en los escenarios, destacando que ha sentido sus oraciones y amor todo el tiempo.

Fue en diciembre del 2022 que Dion anunció que padece el síndrome de la persona rígida, enfermedad que le causa espasmos, rigidez y afectando su capacidad para cantar. Un momento muy doloroso, tratándose de una artista con un tono vocal alto e increíble.

“En los últimos años, cada día que ha pasado, he sentido sus oraciones y su apoyo. Este año, tengo la oportunidad de verlos, de cantar para ustedes una vez más en París”, aseveró.

La gira estará a cargo de Willo Perron, quien tiene preparado un espectáculo de altura para los seguidores de la intérprete de éxitos como "The power of love", " All by myself" y "I love you".