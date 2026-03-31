Historia en Chávez Ravine: los Dodgers arman rotación 100% japonesa ante Cleveland

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Los Dodgers de Los Ángeles no solo buscan consolidar su dominio en la División Oeste de la Liga Nacional, sino que este lunes iniciarán una serie de tres encuentros contra los Guardians de Cleveland que quedará grabada en los libros de historia. Por primera vez en la existencia de las Mayores (MLB), un equipo abrirá tres juegos consecutivos con lanzadores nacidos en Japón.

La estrategia diseñada por el manager Dave Roberts no es solo una cuestión de rotación, sino un despliegue de poderío internacional que subraya la agresiva inversión del equipo californiano en el mercado asiático durante los últimos años.

El debut de la "armada nipona" en la serie

El telón de esta histórica cita se levantará con el fenómeno Roki Sasaki en el montículo. El joven maravilla, cuya llegada a Estados Unidos generó una expectación masiva, buscará imponer sus condiciones frente al lanzador de Cleveland, Parker Messick, en un duelo generacional que promete altas velocidades.

Para el segundo compromiso, el Dodger Stadium (y el mundo del béisbol) se detendrá para ver a la superestrella de dos vías, Shohei Ohtani. Tras consolidarse como el jugador más completo de la era moderna, Ohtani tomará la pelota para liderar el segundo asalto de la serie ante un abridor de los Guardians aún por designar.

El cierre de oro con Yamamoto

La hazaña se completará en el tercer enfrentamiento, cuando Yoshinobu Yamamoto suba a la lomita para medirse a Gavin Williams. Yamamoto, quien firmó el contrato más lucrativo para un lanzador en la historia del deporte, será el encargado de sellar esta rotación de tres días que nunca antes se había visto en los más de 150 años de béisbol profesional en Estados Unidos.

Un fenómeno cultural y deportivo

Desde un punto de vista periodístico, este evento trasciende las estadísticas. Los Dodgers se han convertido, de facto, en el "equipo nacional" de Japón dentro de la MLB. La presencia de Sasaki, Ohtani y Yamamoto en días consecutivos garantiza niveles de audiencia récord en el país del sol naciente, donde los partidos se transmiten en pantallas gigantes y en horarios especiales.

Este dominio japonés en la rotación de Los Ángeles no es solo una curiosidad; es el reflejo de una nueva era donde el talento global dicta el ritmo del "Rey de los Deportes". Los aficionados presentes en esta serie no solo verán béisbol de élite, sino que serán testigos de un momento cultural que redefine el alcance de las Grandes Ligas.