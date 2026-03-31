MLB: José Franco debutó con autoridad en las Grandes Ligas

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El lanzador venezolano Jose Franco realizó su debut oficial en la MLB con los Rojos de Cincinnati frente a los Piratas de Pittsburgh, demostrando que tiene el temple necesario para brillar en el mejor beisbol del mundo.

La llegada de Franco al roster de los Rojos no fue el camino convencional que recorre un abridor estelar. Tras una lesión inoportuna en el cuerpo de lanzadores justo antes del Opening Day, la gerencia de Cincinnati tomó la decisión de subir al joven prospecto de 25 años. Tras pasar una semana entera esperando su oportunidad en el bullpen, el momento llegó en un contexto de alto riesgo.

Franco, acostumbrado a los ritmos de un abridor, tuvo que adaptarse rápidamente a la urgencia del relevo. No fue un debut plácido; entró en un juego de margen estrecho, donde cada pitcheo determinaba el destino del encuentro. Sin embargo, el derecho de 257 libras no mostró rastro de nerviosismo ante la ofensiva de Pittsburgh.

Su carta de presentación fue una recta potente que alcanzó las 97 millas por hora, combinada con una presencia física imponente. Durante su labor de una entrada y dos tercios en blanco, el venezolano demostró que su "stuff" es, sin duda, de nivel de Grandes Ligas.

La clave del éxito: El slider y el comando

Aunque es principalmente un lanzador de dos armas, su slider se mostró como un pitcheo legítimamente por encima del promedio. Fue este lanzamiento el que le permitió navegar por aguas turbulentas cuando concedió tres imparables. La capacidad de Franco para localizar sus envíos quebrados fue vital para mantener la pizarra en cero.

Incluso, en un momento crítico del juego, Franco indujo un roletazo para doble matanza frente al peligroso Bryan Reynolds.

Con esta actuación, Jose Franco se adjudicó el primer "hold" de su carrera profesional. El cuerpo técnico de los Rojos. Aunque su rol natural es el de abridor, esta exhibición de 1.2 episodios impecables abre un abanico de posibilidades para el equipo. De manera ocasional, Franco también utilizó un cambio de velocidad directo, lo que sugiere que su arsenal tiene potencial para seguir evolucionando conforme acumule aperturas.