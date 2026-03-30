MLB: Luisangel Acuña asume el reto con los Medias Blancas de Chicago tras su paso por la LVBP

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El campocorto y jardinero venezolano, Luisangel Acuña, ha iniciado una nueva etapa en su carrera profesional al integrarse a las filas de los Medias Blancas de Chicago. Tras su llegada a la organización de la Ciudad de los Vientos, el nativo de La Sabana compartió sus impresiones sobre la oportunidad que recibe en la Liga Americana y el impacto que tuvo su reciente pasantía por el beisbol invernal de Venezuela con los Cardenales de Lara.

Durante una entrevista concedida a El Extrabase, Acuña enfatizó que su participación en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional no fue un simple trámite de temporada muerta. Para el joven prospecto, vestir el uniforme de los Cardenales de Lara representó una plataforma de maduración técnica y mental. El nivel de competencia en Venezuela, caracterizado por la presencia de jugadores experimentados y la presión constante de la fanaticada, le permitió pulir detalles defensivos y mejorar su disciplina en el plato.

“Jugar en Venezuela es lo máximo, fui para allá a hacer un ajuste y gracias a Dios todo salió bien”, admitió el hermano menor de Ronald Acuña Jr.

Luisangel admitió disfrutar al máximo el Clásico Mundial de Beisbol por televisión apoyando a su hermano y su primo Maikel García quienes conquistaron el primer titulo en el torneo para Venezuela. “Lo disfruté al máximo, cada vez que salía de los juegos de Spring Training lo veía en mi teléfono hasta llegar al hotel. Yo estaba más nervioso que los que estaban jugando”.

Con la temporada en marcha, el objetivo de Luisangel Acuña es claro: demostrar que tiene la consistencia necesaria para ser una pieza fija en el esquema diario. Su perfil, que combina velocidad, contacto y una defensa de élite, encaja con el proceso de reestructuración que atraviesa la franquicia de Chicago. La gerencia del equipo ha seguido de cerca su evolución y confía en que el roce obtenido en la LVBP acelere su impacto positivo en las mayores.