MLB: Luis Arráez va con mejor ritmo que Miguel Cabrera en este renglón

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A Luis Arráez deberían quedarle más de 10 temporadas en las Grandes Ligas y aunque el recorrido que le espera aún es sumamente largo, por el camino que va, podría superar al legendario Miguel Cabrera en su renglón favorito.

Evidentemente, es el departamento de indiscutibles, un apartado donde el "Muchacho de la Película" es el único pelotero venezolano con más de 3,000 incogibles en la gran carpa, retirándose con 3,174. No obstante, ya hay otros jugadores que tienen la posibilidad de llegar a esa cifra redonda, como es el caso de José Altuve (2,391).

Luis Arráez lleva un mejor ritmo que el de Miguel Cabrera:

Otro que apenas superó los 1,000 hits de por vida en la campaña anterior, pero que lo consiguió más rápido que Cabrera y por ende, hace soñar a todos los venezolanos con superarlo, es "La Regadera".

Esto motivado a que Arráez acumula 1,031 imparables en sus primeros 843 desafíos en Las Mayores, mientras que "Miggy" en sus seis zafras iniciales sumó 880 juegos y bateó un total de 1,022 inatrapables. Cabe destacara, que Luis va por su octava zafra, no obstante, en su año de debut llegó hasta 92 compromisos disputados y en el 2020 jugó solamente en 32 ocasiones, por la reducción del calendario aquel torneo.

Luis Arráez necesita mantener su consistencia:

El oriundo de San Felipe ha iniciado de manera lenta el naciente campeonato con Gigantes de San Francisco, su nuevo equipo, luego de sumar solamente tres indiscutibles en 11 turnos.

Sin embargo, se espera que su madero comience a encontrar los huecos que generalmente consigue y si mantiene esa consistencia en cuanto a su forma de conectar incogibles se refiere, no solamente esta temporada, sino el resto de su trayectoria, hay una buena posibilidad de que pueda superar a una leyenda con rumbo a Cooperstown, como lo es su compatriota Miguel Cabrera.