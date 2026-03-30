MLB: Eugenio Suárez a la caza de este HoF en los Rojos

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Eugenio Suárez está de vuelta en el Great American Ball Park y no ha perdido tiempo para dejar claro que su regreso a los Rojos de Cincinnati tiene un propósito histórico. El antesalista venezolano, se encuentra en el umbral de una hazaña que lo consolidará como uno de los bateadores más prolíficos en la centenaria historia de la organización de Ohio.

Tras conectar un cuadrangular en la reciente serie ianugural contra los Medias Rojas de Boston, Suárez alcanzó los 190 vuelacercas con el uniforme de los Rojos. Esta cifra lo coloca en una posición privilegiada: está a solo un batazo de cuatro esquinas de igualar a Brandon Phillips en el puesto 12 del listado histórico de la franquicia. Phillips, una figura emblemática de la década pasada, acumuló 191 jonrones durante su estancia en Cincinnati.

El camino hacia la inmortalidad en Cincinnati

La meta inmediata para el nacido en Piar es superar a Phillips, pero el verdadero hito está apenas unos pasos más allá. Una vez que deje atrás al camarero, el siguiente nombre en la lista es nada menos que Barry Larkin. El legendario campocorto y miembro del Salón de la Fama disparó 198 cuadrangulares a lo largo de sus 19 temporadas con el equipo.

Actualmente, Suárez necesita nueve jonrones adicionales para desplazar a Larkin y adueñarse en solitario del puesto 11 de todos los tiempos. Para un bateador que ha promediado más de 30 cuadrangulares por temporada en sus mejores años, esta marca parece totalmente alcanzable antes de que finalice la primera mitad de la campaña 2026.

Los grandes nombres en la mira de Suárez

Superar a Larkin no es el final del trayecto para el venezolano. Si mantiene el ritmo de poder mostrado en el inicio de la temporada, Suárez tiene una oportunidad real de escalar posiciones rápidamente en el Top 10 histórico.

Por delante de Larkin aparecen figuras de la talla de Eric Davis (203) y el inmortal Ken Griffey Jr. (210). De mantener la salud y la consistencia en el plato, es muy probable que Eugenio Suárez termine el año 2026 instalado entre los diez máximos jonroneros de los Rojos de Cincinnati, un club exclusivo liderado por el legendario Johnny Bench (389).