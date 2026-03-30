MLB: Peloteros venezolanos toman el protagonismo con el sistema ABS

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas no solo comenzó con batazos y victorias, sino también con la consolidación de una herramienta tecnológica que sigue generando debate: el sistema de desafíos ABS. Tras la primera serie del calendario, ya hay nombres propios que destacan tanto por su efectividad como por sus tropiezos al momento de cuestionar decisiones arbitrales en esta nueva era del béisbol.

Entre los bateadores, el liderato en desafíos ganados lo ocupa Mike Trout con tres aciertos, mientras que el venezolano Ronald Acuña Jr. encabeza la lista de reveses con dos decisiones fallidas. Un contraste que refleja lo impredecible que puede ser este sistema incluso para los mejores talentos de la Gran Carpa.

ABS - MLB

El sistema ABS ha cambiado la dinámica en el terreno tanto para los jugadores como para los árbitros. Ahora, jugadores y receptores tienen la posibilidad de desafiar decisiones de bolas y strikes, añadiendo una capa estratégica que va más allá de la intuición.

En este contexto, la experiencia y lectura del juego marcan diferencias claras en situaciones de apremio. En el apartado de lanzadores y receptores, el protagonismo también tiene acento latino. El venezolano Salvador Pérez, junto a Edgar Quero, lidera con cuatro desafíos ganados, demostrando una notable capacidad para interpretar la zona de strike.

Sin embargo, el propio Quero también aparece entre los que más han fallado, compartiendo tres derrotas con Pedro Pagés, lo que deja en evidencia que aún varios peloteros están comenzando a adaptarse a este modelo.

El caso de Acuña Jr. resulta particularmente llamativo. Conocido por su agresividad y confianza en el plato, el jardinero ha trasladado ese mismo enfoque al uso del ABS, aunque sin los mejores resultados en este inicio.

Por su parte, Salvador Pérez reafirma su reputación como uno de los receptores más inteligentes del béisbol y de mayor calibre.

Finalmente, a medida que avance la temporada, el uso del ABS seguirá evolucionando. Lo que hoy es prueba y error, mañana podría convertirse en una herramienta decisiva en juegos cerrados, donde cada lanzamiento cuenta y cada desafío puede cambiar la historia en el mejor béisbol del mundo