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MLB: Giancarlo Stanton muestra mejoría ofensiva a pesar de sus dolores en los codos

El experimentado bateador del conjunto neoyorquino parece estar controlando su lesión en lo que va de esta naciente temporada

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Meridiano

Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 01:07 pm
MLB: Giancarlo Stanton muestra mejoría ofensiva a pesar de sus dolores en los codos
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Hay regresos que pasan desapercibidos y otros que hacen ruido desde el primer swing en las Grandes Ligas. El de Giancarlo Stanton pertenece claramente al segundo grupo y no es para menos. Luego de superar una complicada lesión de codo de tenista en 2025 y que, según sus palabras, podría afectar también el 2026, el slugger ha retomado su lugar como uno de los bateadores más temidos del béisbol en estas primeras de cambio.

Sus números desde el regreso no dejan espacio para dudas. El pelotero de 36 años registra un impresionante 162 de wRC+, acompañado de 25 cuadrangulares, un slugging de .602 y un OPS de .958. Estadísticas que reflejan no solo poder, sino también consistencia en el plato, algo que había sido intermitente en temporadas recientes debido a sus lesiones.

Giancarlo Stanton - MLB

Lo cierto es que Stanton ha demostrado una capacidad notable para reinventarse y jugar con dolor en la actualidad. Su recuperación no sólo fue física, sino también mental, ajustando su enfoque para maximizar su impacto ofensivo y mantenerse sano la mayor parte del tiempo.

El toletero ha sabido seleccionar mejor sus lanzamientos y aprovechar cada oportunidad para castigar errores rivales, y esto se vio en la primera serie de la semana pasada ante los Gigantes de San Francisco. Su mecánica luce más compacta, lo que le permite generar potencia sin comprometer su salud, un factor clave tras la lesión que puso en duda su continuidad.

Asimismo, este resurgir llega en un momento clave de su carrera, cuando muchos cuestionaban si podría volver a su nivel élite de hace unos cuantos años atrás. Hoy, sus batazos vuelven a ser noticia y su nombre está entre los posibles candidatos al Regreso del Año.

Finalmente, si logra mantenerse saludable, Giancarlo Stanton tiene todo para seguir siendo una pieza determinante en los Yankees de Nueva York. Su poder nunca estuvo en duda; ahora, con disciplina y enfoque renovado, vuelve a demostrar que puede mantenerse entre los mejores bateadores del mejor béisbol del mundo.

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