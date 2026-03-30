MLB: Luis Matos recibe nueva oportunidad con los Cerveceros

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La carrera de Luis Matos ha dado un giro importante. Tras ser puesto en asignación por los Gigantes de San Francisco la semana pasada, el jardinero venezolano ha encontrado un nuevo hogar en las Grandes Ligas. Los Cerveceros de Milwaukee han completado un canje con la organización californiana para adquirir los servicios del joven patrullero a cambio de consideraciones económicas.

Cambio de aire necesario

La salida de Matos de la Bahía marca el fin de una etapa de altibajos. A pesar de haber sido considerado uno de los prospectos más importantes del sistema de granjas de los Gigantes, el oriundo de Valera no logró consolidar una titularidad indiscutible. En 593 apariciones al plato en las Mayores, mabtiene línea ofensiva vitalicia de .231/.281/.369.

Sin embargo, los números recientes cuentan una historia diferente. En sus últimos dos meses con San Francisco, Matos mostró destellos del bateador que los scouts proyectaron años atrás. En 68 apariciones, registró un promedio de .323 con un OPS de .916, sumando tres cuadrangulares y nueve carreras impulsadas. Este repunte sugiere que, con un rol protagónico, su techo ofensivo es considerablemente alto.

Proyección de poder en el American Family Field

El potencial de Luis Matos sigue siendo un activo atractivo para las oficinas de las Grandes Ligas. Scouts coinciden en que, en una temporada completa con 500 apariciones al plato, el venezolano tiene las herramientas necesarias para alcanzar la cifra de los 20 cuadrangulares por año. Su capacidad para hacer contacto y la evolución de su fuerza al bate son los factores que Milwaukee busca explotar.

Al no contar con opciones de ligas menores, Matos se integrará directamente al roster de Grandes Ligas de los Cerveceros. Esta condición obliga al equipo a mantenerlo en el equipo grande, brindándole la oportunidad de demostrar si puede ser la solución a las bajas por lesión que han mermado la profundidad del conjunto de Milwaukee en las últimas semanas.