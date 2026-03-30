LVBP: Caribes de Anzoátegui y Asdrúbal Cabrera evalúan continuidad

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La gerencia de Caribes de Anzoátegui quiere definir el rumbo deportivo de la organización para los próximos años. Tras una gestión que superó las expectativas iniciales, la directiva del conjunto oriental y Asdrúbal Cabrera buscan asegurar la permanencia del estratega en el clubhpuse durante las próximas dos temporadas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

De acuerdo con la información suministrada por el periodista Carlos Valmore a través de su cuenta en la plataforma X, existe un interés mutuo para que el exgrandeliga se mantenga al frente de la Tribu. Este movimiento surge como un reconocimiento directo a la labor desempeñada por Cabrera en su estreno como mánager, transformando una apuesta de renovación en un proyecto sólido que devolvió al equipo a la postemporada luego de tres años de fracasos.

Debut con saldo positivo

La primera experiencia de Asdrúbal Cabrera al mando de un equipo profesional arrojó números que justifican la confianza de la oficina de Puerto La Cruz. Durante la ronda regular de la zafra 2025-2026, el equipo finalizó con un récord nivelado de 28 victorias y 28 derrotas. Este desempeño fue suficiente para acceder a la postemporada mediante la Serie del Comodín, donde lograron vencer a los Tigres de Aragua en su choza.

La capacidad de ajuste del cuerpo técnico liderado por Cabrera fue evidente en la fase del Round Robin. En esta instancia, Caribes mostró su mejor versión colectiva al registrar una marca de 10 triunfos y 6 caídas, lo que les permitió convertirse en el primer equipo clasificado a la Gran Final del certamen invernal.

El balance final de la gestión de Cabrera

A pesar de que el título se escapó en una serie cerrada ante los Navegantes del Magallanes, resuelta en seis compromisos, el balance global de la temporada bajo el mando de Cabrera fue de 41 victorias y 39 derrotas. Para una organización en proceso de transición, alcanzar la instancia definitiva representa un éxito que la directiva ha decidido respaldar con estabilidad contractual.