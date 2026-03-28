LVBP: ¿Ya tiene Maikel García vía libre para salir de Tiburones de La Guaira?

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Hay mucho trabajo por delante para Tiburones de La Guaira antes de que inicie la temporada 2026-2027 de la LVBP. Una de sus prioridades tiene que ver con el tema Maikel García, algo que buscarán resolver ya sea mejorando la relación entre ambas partes o usándolo como moneda de cambio con otros equipos de la liga.

Tiburones no descartaría un cambio por Maikel

Como muchos ya saben a estas alturas, la historia entre el grandeliga venezolano y la organización litoralense se resume a una desavenencia desde el final de la campaña pasada. Allí, Maikel denunció malos tratos e impagos de parte de la directiva.

Tiempo después, el propio pelotero comenzó a expresarse en sus redes sociales sobre los posibles equipos a los que pudiera ir, como Leones del Caracas. Incluso, en medio de la celebración del título de Venezuela en el Clásico Mundial 2026, también le lanzó un enorme guiño a Navegantes del Magallanes.

A la par de todo esto, la directiva de Tiburones había evitado dar señas de algún tipo de movimiento, hasta que en días recientes Gregor Blanco, asesor de la presidencia, comentó en una publicación que una supuesta salida del sabanero "no va a pasar".

Sin embargo, durante este sábado, el medio El Emergente publicó que los escualos ya estarían dispuestos a escuchar ofertas por Maikel García, según fuentes que consultaron. Y es que dicha situación habría sido impensable apenas hace un par de años atrás.

Asimismo, cabe agregar que el mismo grandeliga ha reiterado su posición de salir de Tiburones de La Guaira, y que una de sus primeras opciones es Magallanes. Inclusive, hace pocos días dijo en un live que, al parecer, la gerencia del litoral haría lo imposible para cambiarlo a un equipo lejos de la capital.

Por lo pronto, Maikel seguirá enfocado al 100% en su temporada de Grandes Ligas con Reales de Kansas City, en tanto que Tiburones se debatirá entre pactar un gran cambio con él de por medio o tratar de solucionar el problema de raíz.