LVBP: Gregor Blanco opina sobre la situación entre Maikel García y Tiburones de La Guaira

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El caso entre Maikel García y Tiburones de La Guaira parece no tener fin, aunque desde la organización litoralense aseguran que quieren llegar a buen puerto con el grandeliga.

Y es que Gregor Blanco, quien ejerce funciones de asesor de la presidencia, comentó indirectamente que están buscando las maneras de resolver las diferencias entre ambas partes, de ser posible mucho antes de que inicie la temporada 2026-2027 de la LVBP.

No visualizan una salida de Maikel

Si hacemos un resumen breve de lo sucedido, Maikel García no ha escondido su descontento con la directiva de los Tiburones de La Guaira desde que finalizó la zafra anterior. Desde entonces ha lanzado todo tipo de comentarios, como "Yo no tengo equipo en Venezuela", para manifestarse en sus redes sociales.

Asimismo, tras la obtención del premio MVP del Clásico Mundial 2026, el Barrendero también asomó la posibilidad de salir del conjunto escualo con dirección hacia los Navegantes del Magallanes, esto luego de que el lanzador Enmanuel De Jesús le hiciera una pregunta en medio de la celebración del título de Venezuela.

Ahora, Gregor Blanco ha salido al paso para tratar de calmar las aguas, dando a entender que Tiburones no tiene intenciones de ofrecerlo en algún tipo de cambio con otro equipo.

"Eso no va a pasar, relax, mi gente. Lo que sí no me parece correcto es seguir haciendo esos comentarios a Maikel, pero bueno, entiendo a los periodistas. Por buscar de qué hablar hacen lo necesario", escribió en una publicación.