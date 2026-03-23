LVBP: Maikel García ratifica su posición sobre ser cambiado de Tiburones

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Probablemente, uno de los peloteros que menos se creía que podía abandonar a Tiburones de La Guaira, luego de como defendió esta franquicia en las campañas anteriores, es Maikel García. No obstante, el "Barrendero" ratificó nuevamente su deseo de ser cambiado de cara al próximo torneo.

El Jugador Más Valioso del Clásico Mundial 2026 ya venía demostrando su disgusto hace meses atrás hacia los "Salados", debido a que no se le pagó su participación en el campeonato 2025-2026.

Maikel García ratifica su deseo de irse a otra organización:

Sin embargo, la mayoría de los fanáticos había hecho caso omiso porque consideraban que podía tratarse simplemente de una broma o de una frustración pasajera, pero hasta el sol día García sigue dejando clara su postura.

"Apenas estamos en marzo, no es una respuesta que pueda dar ahorita. Todo el mundo sabe mis problemas con Tiburones de La Guaira, no me veo jugando con ese equipo", destacó Maikel, en una entrevista con Carlos Valmore e Iván Medina sobre ese tema.

Aunado a eso, El "Barrendero" indicó que ahorita está enfocado en su campaña en las Grandes Ligas y que espera ser feliz en el equipo al que vaya a ser cambiado en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Maikel García se siente orgulloso de lo que hizo junto a Ronald Acuña Jr:

García y su primo Ronald Acuña Jr. son rompedores de sequía por excelencia; luego de acabar con la espera de más de 35 años de los litoralenses sin levantar un trofeo y ahora, fue piezas fundamentales en el primer título mundial de Venezuela.

"Se me eriza la piel de pensarlo, nosotros nos criamos juntos como hermanos y en su momento darle esa alegría a los fanáticos de Tiburones fue especial, pero con lo que hicimos en el Clásico Mundial siendo parte de esta historia tan grande. Creo que la gente siempre nos va a recordar como ese dúo de primero y segundo bate", comentó sobre lo conseguido junto a su primo y todos los venezolanos.