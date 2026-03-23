Jesús Luzardo retará a este equipo en su última salida del Spring Training

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Jesús Luzardo tuvo su mejor temporada desde que debutó en Las Mayores en el torneo anterior y por esa razón, debe demostrar su consistencia en la zafra 2026, para la cual ya está casi listo.

Eso motivado a que el zurdo venezolano tendrá su última presentación del Spring Training este lunes con la misión de terminar de hacer los pequeños ajustes, para llegar a tono al incio de la campaña regular.

Jesús Luzardo tendrá su último reto contra Rays de Tampa Bay:

Esa última presentación de Luzardo será mañana a las 12:05pm contra los Rays de Tampa Bay, quienes tendrán en la lomita a Steven Matz.

Esta será la primera salida del abridor de 28 años ante Tampa Bay, debido a que previamente se enfrentó a: Medias Rojas de Boston, Azulejos de Toronto y Mellizos de Minnesota; lo que quiere decir que lanzará solamente contra equipos del nuevo circuito.

¿Cómo van los números de Jesús Luzardo en el Spring Training?

Hasta el momento le, Luzardo marcha invicto en los entrenamientos primaverales con un registro de 3-0, exhibiendo una baja efectividad de 2.31, un whip de 1.20 y acumulando 13 ponches en 11.2 innings de labor.

En su más reciente actuación, el venezolano lanzó cinco capítulos completos en blanco, en los que toleró cinco incogibles, ponchó a cinco rivales y regaló un pasaporte; luego de lanzar 49 strikes en 77 pitcheos en total.