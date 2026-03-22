MLB: Dodgers envían a las menores a este jugador bateando .400

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Los Dodgers de Los Ángeles han generado un impacto inesperado en el cierre del campamento primaveral. La organización anunció que el infielder y jardinero Hyeseong Kim ha sido enviado a la sucursal Triple A en Oklahoma City. La noticia resulta sorpresiva debido al desempeño del jugador durante la Liga del Cactus y su estatus contractual con el equipo.

Un rendimiento sobresaliente que no fue suficiente

Kim inició la primavera con el perfil de favorito para ocupar la segunda base titular. Ante la ausencia de Tommy Edman, quien continúa fuera de acción, el coreano parecía haber asegurado el puesto mediante sus números. Durante la pretemporada, Kim registró un promedio de bateo de .407, producto de 11 imparables en 27 turnos al bate. Además, sumó un cuadrangular, seis carreras impulsadas y cinco bases robadas, demostrando una combinación de contacto y velocidad que encajaba en el esquema ofensivo de Dave Roberts.

Sin embargo, la gerencia ha optado por un camino distinto. Esta decisión llega tras una temporada de debut en la que Kim bateó para .280 con un OPS de .699 en 71 juegos. Aunque los números de la primavera sugerían una evolución, los Dodgers priorizaron otros factores por encima del promedio de bateo en juegos de exhibición.

Los motivos detrás del movimiento a Oklahoma City

Existen tres factores determinantes que explican esta degradación. El primero es la adaptación continua al nivel de las Grandes Ligas. A pesar de su éxito en la KBO y sus destellos en 2025, el equipo busca mayor consistencia en la disciplina en el plato ante lanzadores de élite. En segundo lugar, la competencia interna ha sido feroz. La directiva ha decidido otorgar la oportunidad a piezas que ofrecen perfiles defensivos o de rol más específicos para el inicio de la campaña.

Finalmente, el mensaje institucional es contundente: el contrato no garantiza la titularidad. Kim se encuentra en el segundo año de un acuerdo por tres temporadas y 12.5 millones de dólares. El hecho de enviar a un jugador con este salario a las menores subraya que la organización prioriza el rendimiento inmediato y el ajuste sobre la inversión económica.