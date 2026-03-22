MLB: Jorbit Vivas se muda a la Liga Nacional

Suscríbete a nuestros canales

Los Nacionales de Washington y los Yankees de Nueva York han concretado un cambio antes del Opening Day. La organización de la capital adquirió al infield Jorbit Vivas, de 25 años, a cambio del prospecto de pitcheo Sean Paul Liñán.

El rol de Jorbit Vivas en el esquema de los Nacionales

Vivas aterriza en Washington tras un breve paso por las Grandes Ligas con los Yankees en 2025. Durante su estancia en Nueva York, el venezolano participó en 29 encuentros, registrando un promedio de bateo de .161, producto de nueve imparables en 56 turnos al bate, incluyendo un cuadrangular y cinco carreras impulsadas. A pesar de que sus estadísticas ofensivas en la Gran Carpa fueron discretas, su valor reside en su versatilidad defensiva y su historial en las ligas menores.

Un factor determinante en esta transacción es que Vivas se encuentra sin opciones de ligas menores. Esta condición contractual obliga a los Nacionales a mantenerlo en el roster activo de Grandes Ligas desde el Día Inaugural; de lo contrario, tendrían que colocarlo waivers, arriesgándose a perderlo sin compensación alguna. Todo indica que el mánager Dave Martinez integrará al infielder como una pieza de utilidad para fortalecer la profundidad del banco.

La nueva pieza de pitcheo para Nueva York

Por su parte, los Yankees reciben a Sean Paul Liñán, quien figuraba como el prospecto número 11 en el ranking de lanzadores de los Nationals. A sus 21 años, Liñán ha mostrado una progresión acelerada en el sistema de granjas, logrando alcanzar la categoría Triple A durante la campaña anterior. Con esta incorporación, Nueva York añade un brazo joven con potencial de rotación o relevo largo a su sistema de desarrollo.

Este traspaso cierra el ciclo de Vivas con los Yankees, organización a la que llegó originalmente desde los Dodgers de Los Ángeles junto a Víctor González en el cambio por Trey Sweeney. Para Washington, el riesgo es controlado: ceden un prospecto en desarrollo a cambio de un jugador listo para Grandes Ligas que puede cubrir múltiples posiciones en el infield.