MLB: Estos son los lanzadores más efectivos de la temporada 2025

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La temporada 2025 de las Grandes Ligas no solo estuvo marcada por el poder ofensivo, sino también por actuaciones sobresalientes desde el montículo. En un entorno donde los bateadores suelen acaparar titulares, varios lanzadores lograron imponer condiciones con números que reflejan control, inteligencia y dominio absoluto.

La efectividad (ERA) volvió a ser uno de los indicadores más observados para medir el impacto real de un pitcher. Mantenerla por debajo de 3.00 en el béisbol actual no es tarea sencilla, y quienes lo lograron se convirtieron en piezas fundamentales para sus equipos a lo largo del año.

Efectividad - Lanzadores

El nombre que encabeza la lista es Paul Skenes, quien firmó una campaña impresionante con 1.97 de efectividad para los Pittsburgh Pirates. Su capacidad para dominar desde el primer inning lo consolidó como uno de los brazos más temidos de la liga.

Le sigue Tarik Skubal con 2.21, siendo pieza clave en la rotación de los Detroit Tigers. Su consistencia a lo largo de la temporada fue clave para mantener a su equipo competitivo en la División Central de la Liga Americana.

Otro que brilló fue Hunter Brown, quien registró 2.43 de efectividad con los Houston Astros. Su evolución como abridor se reflejó en su capacidad para limitar el daño en cada salida.

El japonés Yoshinobu Yamamoto también destacó con 2.49 para los Los Angeles Dodgers, demostrando que su talento se adapta perfectamente al béisbol de Grandes Ligas.

Cierra la lista el dominicano Cristopher Sánchez con 2.50 en los Philadelphia Phillies, consolidándose como uno de los lanzadores más efectivos y confiables de la temporada.

Finalmente, estos números no solo reflejan talento, sino también disciplina y preparación. En una liga cada vez más exigente, estos cinco lanzadores lograron destacarse con actuaciones que marcaron la diferencia, reafirmando que el pitcheo sigue siendo clave en el éxito de cualquier equipo de la MLB.