MLB: Estas son las mejores alineaciones de cara a la temporada 2026

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas se perfila como una de las más competitivas de los últimos años, y gran parte de la expectativa gira en torno al poder ofensivo de varios equipos. Las alineaciones, más que nunca, marcan la diferencia en este deporte donde la producción constante puede inclinar la balanza en cada serie.

Con el Opening Day a la vuelta de la esquina, ya se pueden identificar los conjuntos que llegan mejor armados desde el plato y eso es lo que ha realizado la MLB. Equipos con profundidad, equilibrio y estrellas capaces de cambiar un juego con un solo swing lideran esta lista que promete dar de qué hablar durante toda la campaña.

Lineup - MLB

En la cima aparecen los Los Angeles Dodgers, dueños de una alineación temible que combina poder, contacto y experiencia. Muy cerca están los New York Yankees, cuyo poder ofensivo sigue siendo uno de los más respetados de toda la liga.

Los Seattle Mariners se posicionan como una de las sorpresas, con una ofensiva joven pero explosiva. Mientras tanto, los Toronto Blue Jays mantienen un núcleo ofensivo sólido que puede producir carreras de múltiples formas.

En el quinto lugar aparecen los Oakland Athletics, un equipo que ha sabido construir una alineación eficiente y competitiva. Los New York Mets también destacan, gracias a su combinación de talento probado y nuevas incorporaciones.

Los Baltimore Orioles continúan su ascenso con una ofensiva dinámica, mientras que los Philadelphia Phillies se mantienen como una amenaza constante con bateadores de poder en momentos clave.

Cierran la lista los Chicago Cubs y los Arizona Diamondbacks, dos equipos que han logrado construir alineaciones equilibradas capaces de competir ante cualquier rival.

Finalmente, más allá de los nombres, lo que define a estas alineaciones es su capacidad para responder bajo presión y ante cualquier lanzador. La temporada será larga, pero estos equipos parten con una ventaja clara y es por eso que tendrán que cumplir con las distintas expectativas.