MLB: Phillies de Philadelphia extienden contrato de esta estrella dominicana

Suscríbete a nuestros canales

Los Philadelphia Phillies han decidido apostar fuerte por uno de los brazos más consistentes de la actualidad en las Grandes Ligas. El zurdo dominicano Cristopher Sánchez aseguró su continuidad con la organización tras alcanzar un acuerdo que lo vincula a largo plazo, consolidándolo como una de las piezas fundamentales del roster.

La decisión no llega por casualidad. El serpentinero de 29 años viene de una campaña donde logró posicionarse entre los lanzadores más dominantes de toda la MLB, mostrando madurez, control y una capacidad notable para responder en escenarios exigentes.

El nuevo vínculo contempla seis temporadas garantizadas y un monto de 107 millones de dólares, extendiendo su permanencia hasta 2032, además de incluir una opción adicional para 2033. Con este movimiento, la franquicia de Philadelphia no solo asegura talento, sino que también reconoce el valor que el zurdo ha protagonizado dentro del roster.

Cristopher Sánchez - Phillies de Philadelphia

Su rendimiento reciente respalda cada cifra del acuerdo. Durante la última temporada, Sánchez firmó marca de 13-5 con una efectividad de 2.50, cifras que lo colocaron en la élite del pitcheo. Su dominio en la lomita fue constante, siendo capaz de controlar juegos desde el primer inning y con esto, quedó segundo al Cy Young en el viejo circuito.

Además, lideró métricas avanzadas como el WAR entre lanzadores, confirmando su impacto real en el rendimiento del equipo. Su presencia en el montículo no solo es garantía de espectáculo, sino que es un verdadero dolor de cabeza para los rivales.

El camino hasta este punto no fue sencillo. Sánchez tuvo que atravesar etapas de inconsistencia y ajustes en sus primeras oportunidades dentro de las Grandes Ligas. Sin embargo, a partir de 2023 comenzó a consolidarse, mostrando mejoras claras en su repertorio y en la confianza sobre el montículo.

Finalmente, con este contrato, Philadelphia envía un mensaje claro, ya que confían en Cristopher Sánchez como uno de sus pilares para los próximos años dentro del mejor béisbol del mundo.