MLB: ¿Trampa o precisión? La polémica reducción de estatura ante la llegada del ABS

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El beisbol de las Grandes Ligas atraviesa una transformación tecnológica sin precedentes. Sin embargo, la implementación del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS, por sus siglas en inglés) ha traído consigo una anomalía que ha encendido las alarmas en las oficinas de los equipos y entre los aficionados: varios jugadores estrella se están "encogiendo" en los registros oficiales.

El factor ABS y la configuración de la zona de strike

Para comprender la relevancia de este fenómeno, es necesario analizar el funcionamiento del ABS. A diferencia de los umpires humanos, que utilizan referencias visuales subjetivas, el sistema Hawk-Eye calibra la zona de strike de forma personalizada para cada bateador. El límite superior e inferior de esta zona se determina mediante porcentajes específicos basados en la estatura registrada del jugador.

Bajo esta premisa, la lógica matemática es simple: a menor estatura, menor es el volumen de la zona de strike. Un jugador que mide una pulgada menos de lo reportado anteriormente reduce proporcionalmente el área donde el lanzador puede realizar un envío válido. Esta pequeña diferencia puede representar la distinción entre un boleto o un ponche en situaciones de alta presión.

Los casos sospechosos: De Bryce Harper a Gavin Lux

La controversia tomó fuerza tras detectarse ajustes en las fichas técnicas de algunos jugadores. En los Phillies de Philadelphia, tres de sus baluartes han visto reducida su estatura en los listados oficiales de la liga:

Bryce Harper: Paso de 6'2" a 6'1".

Paso de 6'2" a 6'1". Alec Bohm: Registrado previamente con 6'5", ahora aparece con 6'4".

Registrado previamente con 6'5", ahora aparece con 6'4". Bryson Stott: Ajustado de 6'1" a 6'0".

A estos nombres se suma el de Gavin Lux, de los Dodgers de Los Ángeles, quien ha figurado con alturas distintas en periodos cortos de tiempo. Si bien una pulgada (2.54 cm) parece insignificante en términos físicos, en el ecosistema del análisis de datos de MLB, cualquier alteración que reduzca la zona de strike otorga una ventaja competitiva directa al bateador.

¿Corrección técnica o estrategia en la zona gris?

Existen dos vertientes principales para explicar este fenómeno. La postura oficial o conservadora sugiere que MLB está realizando una limpieza de datos. Históricamente, las estaturas en el beisbol se basaban en estimaciones antiguas, a menudo infladas por los propios jugadores desde sus días en las ligas menores o la universidad. La liga simplemente estaría validando mediciones reales con tecnología más precisa.

No obstante, la vertiente crítica apunta a la coincidencia temporal. Estos ajustes masivos ocurren precisamente cuando el sistema ABS se encuentra en su fase de uso permanente durante toda la temporada 2026. En un deporte donde se analizan ángulos de salida y velocidades de rotación al milímetro, los equipos buscan explotar cualquier "zona gris" del reglamento para obtener beneficios.