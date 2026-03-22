MLB: Jasson Domínguez fue degradado por los Yankees

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El campamento primaveral de los Yankees de Nueva York ha finalizado con una decisión que ha generado polémica en el Bronx. Jasson Domínguez, a pesar de registrar números ofensivos dominantes, iniciará la temporada 2026 en la sucursal Triple A Scranton/Wilkes-Barre. La gerencia optó por mantener la jerarquía de los veteranos sobre el desempeño inmediato del prospecto dominicano.

Un rendimiento de Grandes Ligas para un destino en las menores

Las estadísticas de Domínguez en la Liga de la Toronja no dejaron margen a la duda sobre su estado de forma. En 15 juegos disputados, el jardinero mantuvo un promedio de bateo de .349, conectó tres cuadrangulares e impulsó 10 carreras. Su evolución como bateador ambidiestro quedó en evidencia durante el enfrentamiento ante el lanzador zurdo Framber Valdez, donde Domínguez, bateando a la derecha, registró tres conexiones con velocidades de salida superiores a las 100 millas por hora, incluyendo un triple a 107 mph.

Sin embargo, el cuerpo técnico encabezado por Aaron Boone priorizó la continuidad de Trent Grisham en el jardín central. Grisham, quien renovó por una temporada, obtuvo el puesto titular pese a un rendimiento discreto en la pretemporada, donde promedió .162 con un OPS de .468. La organización justificó la medida bajo la premisa de que Domínguez requiere turnos al bate diarios, algo que no tendría garantizado en el roster principal como jugador de reserva.

La postura de Domínguez ante la decisión

El jugador de 23 años manifestó estar al tanto de las intenciones del equipo desde antes del inicio de los entrenamientos. La directiva le advirtió que la opción de enviarlo a las menores estaba sobre la mesa debido a la presencia de Grisham y el regreso de Cody Bellinger. Domínguez reconoció la lógica de acumular más turnos en las menores, aunque no ocultó el impacto emocional de la noticia.

"Cuando conduces un Lamborghini, no quieres volver a un Corolla", declaró Domínguez tras conocer su asignación. El jugador enfatizó que su enfoque permanece en la mejora continua y en estar preparado ante cualquier eventualidad o lesión en el roster de Grandes Ligas que fuerce su ascenso.

El futuro inmediato en el Bronx

El calendario establece que Domínguez participará en los últimos encuentros de exhibición contra los Cachorros antes de trasladarse a Buffalo para el inicio de la temporada de Triple A el 27 de marzo. Mientras tanto, los Yankees inaugurarán su campaña en San Francisco frente a los Gigantes.

La estructura del equipo sugiere que 2026 será un año de transición para el dominicano. Con el contrato de Grisham expirando al finalizar la presente campaña, el camino parece despejado para que Domínguez asuma un rol protagónico de forma permanente en 2027. Por ahora, el "Marciano" deberá esperar su oportunidad en Scranton, manteniendo el nivel mostrado en una primavera donde, deportivamente, superó las expectativas.