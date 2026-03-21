MLB: William Contreras brilla con el madero en la victoria de los Cerveceros sobre los Padres

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El receptor venezolano William Contreras ratificó su excelente estado de forma durante la jornada de este sábado en la Liga del Cactus. En el enfrentamiento donde los Cerveceros de Milwaukee se impusieron 6-1 ante los Padres de San Diego, Contreras fue el motor ofensivo del equipo al finalizar el encuentro con una actuación perfecta de 3-3, incluyendo un cuadrangular de dos carreras.

La exhibición de poder del careta de 28 años fue parte de un ataque coordinado de Milwaukee, que conectó tres vuelacercas durante el compromiso. Todos los jonrones del conjunto de Wisconsin fueron permitidos por el lanzador derecho Randy Vásquez, quien cargó con la derrota tras ser castigado por la artillería de los lupulosos.

Luego de coronarse campeón del mundo en el Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela, Contreras ha mantenido una progresión constante desde su llegada a Milwaukee, consolidándose como uno de los receptores con mejor producción ofensiva en las Grandes Ligas.

La capacidad del venezolano para conectar hacia todas las bandas del terreno quedó en evidencia frente a los envíos de San Diego.

El rol de Contreras como líder del equipo

A sus 28 años, William Contreras se encuentra en la etapa de madurez de su carrera. Su rol trasciende las estadísticas ofensivas, asumiendo una posición de liderazgo dentro del dugout. En lo que va de pretemporada, batea para .333 con siete empujadas, tres anotadas, dos jonrones y un OPS de .985.