MLB: Jurickson Profar no podrá ver acción en la temporada 2026

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas sigue demostrando su compromiso con el juego limpio. El pelotero curazoleño Jurickson Profar no verá acción este año luego de que se confirmara la decisión que muchos se imaginaban: su apelación fue rechazada y deberá cumplir una suspensión completa tras dar positivo a sustancias prohibidas.

La noticia ha generado reacciones en toda la liga y no es para menos. Profar, conocido por su versatilidad y capacidad para aportar en diferentes posiciones, se encontraba en un momento clave de su carrera en el que iba a jugar con los Bravos de Atlanta.

MLB: Jurickson Profar

El caso de Profar vuelve a poner sobre la mesa el estricto programa antidopaje de las Grandes Ligas. Aunque el jugador intentó revertir la sanción mediante el proceso de apelación, la resolución final ratificó la suspensión, dejándolo fuera durante toda la campaña 2026.

Una decisión que, más allá del castigo, también impacta su reputación dentro del béisbol profesional, cuando se trata de cómo lo puedan percibir los fanáticos de ahora en adelante.

En términos deportivos, la baja de Jurickson Profar representa una pérdida significativa para el conjunto de Georgia. Su capacidad para adaptarse a distintas posiciones y su experiencia en momentos importantes lo convertían en una pieza valiosa.

La MLB ha mantenido una postura firme en este tema, buscando preservar la integridad del deporte y enviar un mensaje claro a todos los jugadores.

Finalmente, para Profar, el 2026 será un año de reflexión y preparación. La mirada estará puesta en su posible regreso en 2027, donde tendrá la oportunidad de reconstruir su imagen y demostrar que aún puede competir al más alto nivel.