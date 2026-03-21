MLB: Estos son los principales candidatos venezolanos al MVP en 2026

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas estará marcada por el impacto de los peloteros venezolanos, quienes continúan elevando su protagonismo en el mejor béisbol del mundo. Con actuaciones consistentes y momentos determinantes en los últimos años, varios nombres se han metido de lleno en la conversación por el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

Más allá de las estadísticas, el peso de estos jugadores se siente en cada juego y son de alta importancia en cada una de sus organizaciones. Venezuela vuelve a ser protagonista gracias a una generación que mezcla experiencia, juventud, poder ofensivo y capacidad de respuesta en situaciones clave.

Candidatos al MVP

Encabezando la lista aparece Ronald Acuña Jr., una de las figuras más electrizantes de la liga. Su combinación de poder, velocidad y carisma lo convierte en un jugador determinante, capaz de cambiar el rumbo de un partido en cuestión de segundos y que ya tiene un MVP entre sus credenciales.

Otro nombre que gana fuerza es Maikel García, quien ha sorprendido con su evolución ofensiva y solidez defensiva. Su crecimiento ha sido clave para los Reales de Kansas City y su nombramiento como MVP en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 le da un agregado interesante.

La experiencia también tiene su peso con Eugenio Suárez, un bateador de poder que sigue produciendo en momentos oportunos. Su capacidad para conectar cuadrangulares en situaciones de presión lo mantiene vigente en la élite y en 2025, fue el toletero con más vuelacercas entre los latinos.

Por su parte, Wilyer Abreu representa la nueva sangre del béisbol venezolano y no es para menos, ya que tiene un poder como pocos y una defensiva más que respetable. Su desempeño ha sido consistente, mostrando madurez y confianza en cada aparición al plato con los Medias Rojas de Boston.

Cierra la lista José Altuve, un referente indiscutible y también ganador del MVP. A pesar del paso del tiempo, continúa rindiendo a alto nivel, demostrando por qué es considerado uno de los mejores segundos bases de su generación y de la historia de este deporte.

Finalmente, este grupo no solo compite por un reconocimiento individual sobre el terreno. Representa el orgullo de un país que sigue produciendo talento de clase mundial, consolidando su presencia en la MLB y dejando claro que el béisbol venezolano sigue dando de qué hablar.