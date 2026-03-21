MLB: Ezequiel Tovar regresa al Spring Training por todo lo alto tras el Clásico Mundial

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El béisbol no da descanso, y Ezequiel Tovar lo sabe mejor que nadie en la actualidad. Apenas días después de celebrar un título histórico con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el campocorto volvió al terreno con los Rockies de Colorado dejando una impresión contundente desde el primer turno.

El viernes 20 de marzo, en un compromiso de pretemporada ante los Padres de San Diego, el venezolano reapareció con energía renovada y no es para menos. No era un regreso cualquiera: venía de tocar la cima con su selección y ahora debía enfocarse en una temporada de Grandes Ligas que promete ser exigente tanto a nivel individual como colectivo.

Ezequiel Tovar - MLB

Lejos de mostrar desgaste y cansancio, Tovar respondió con autoridad. En uno de sus primeros contactos del juego, desapareció la pelota del parque, firmando un jonrón que no solo levantó a los presentes, sino que también envió un mensaje claro dentro de la organización de Colorado.

Su actuación tiene un valor especial si se toma en cuenta el contexto reciente. Luego de un 2025 irregular, en el que algunas molestias físicas limitaron su continuidad, el venezolano trabajó durante la temporada baja para recuperar ritmo, ajustar detalles en su swing y fortalecer su preparación, respectivamente.

El cuerpo técnico de los Rockies confía en su regreso estelar. Tovar es considerado una de las piezas jóvenes más importantes del roster activo, no solo por su sólida defensa en el campocorto, sino por el potencial ofensivo que ha comenzado a mostrar con mayor consistencia.

Finalmente, su regreso con cuadrangular en el Spring Training no es un hecho menor. Es, más bien, una señal temprana de que Ezequiel Tovar está listo para asumir mayores responsabilidades y convertirse en un protagonista durante la temporada 2026 de las Grandes Ligas.