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MLB: Jackson Chourio dispara primer cuadrangular de la primavera

En triunfo de los Cerveceros

Por

David Méndez
Sabado, 21 de marzo de 2026 a las 06:56 pm
MLB: Jackson Chourio dispara primer cuadrangular de la primavera
Foto: Cortesía
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El jardinero venezolano Jackson Chourio dio una exhibición de talento este sábado frente a los Padres de San Diego. En una jornada donde el madero del zuliano fue protagonista, Chourio despachó su primer cuadrangular de la Liga del Cactus.

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Chourio finalizó el encuentro de 3-2, con dos carreras anotadas y una producida gracias a su estacazo solitario. Este desempeño eleva sus registros ofensivos en la presente pretemporada, donde mantiene una línea de .320/.393/.480. Más allá de las cifras, la contundencia de sus contactos y la velocidad en las bases confirman que el patrullero está listo para asumir retos de mayor envergadura en las Grandes Ligas.

El despertar del poder en la Liga del Cactus

Hasta la fecha, el desempeño de Chourio se había caracterizado por una notable capacidad para embasarse y batear hacia todas las bandas, aunque el poder extrabase no se había manifestado con claridad. El cuadrangular de este sábado rompe esa tendencia y añade la cuota de fuerza que los analistas esperaban ver en su swing.

El batazo llegó en la baja del sexto para ampliar a ventaja 4 a 0 sobre los Padres de San Diego. Jackson Chourio cumplió 22 años hace menos de dos semanas, lo que lo sitúa en una posición privilegiada dentro del esquema de Milwaukee. Pocos jugadores a esa edad poseen un potencial ofensivo tan elevado y una disciplina en el plato que le permite mantener un porcentaje de embasado cercano a los .400 puntos.

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