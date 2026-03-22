MLB: Lesión sufrida en el Clásico Mundial deja fuera a este jugador del Opening Day

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Los Cachorros de Chicago han recibido una noticia que altera sus planes inmediatos para el inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Seiya Suzuki, una de las piezas fundamentales en el esquema ofensivo del equipo, no podrá estar presente en el lineup del Opening Day debido a una lesión en su rodilla derecha sufrida en el juego ante Venezuela en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol. La confirmación llegó de la mano del manager Craig Counsell, quien detalló la situación física del jardinero japonés ante los medios de comunicación.

Esguince del ligamento cruzado posterior

Tras someterse a diversas evaluaciones médicas, el cuerpo técnico de los Cachorros confirmó que Suzuki padece un esguince en el ligamento cruzado posterior (PCL por sus siglas en inglés). Esta dolencia, aunque no requiere necesariamente una intervención quirúrgica inmediata, exige un periodo de reposo y rehabilitación que imposibilita su participación en el arranque de la campaña regular.

A sus 31 años, Suzuki se perfilaba como el jardinero derecho titular y un bateador de impacto en la parte media de la alineación. Sin embargo, la prioridad de la organización es garantizar una recuperación total para evitar que una inflamación persistente afecte su rendimiento durante los meses de verano. El personal médico supervisará su evolución día a día, pero los tiempos de recuperación para este tipo de esguinces suelen ser estrictos.

A la lista de lesionados

Craig Counsell ha sido cauteloso al hablar sobre los siguientes pasos administrativos. Actualmente, la gerencia de Chicago evalúa si Suzuki comenzará el año ocupando un lugar en el banco, a la espera de una recuperación rápida, o si será enviado formalmente a la lista de lesionados de 15 días.